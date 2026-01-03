Rússia condena "agressão militar" norte-americana e pede diálogo

A Rússia condenou hoje a "agressão militar" dos Estados Unidos da América contra a Venezuela e pediu diálogo para evitar uma escalada maior de violência na região.

"Na situação atual, é sobretudo crucial evitar uma escalada maior e encontrar uma saída através do diálogo", lê-se num comunicado emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros russo.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, admitiu hoje que os Estados Unidos atacaram "em grande escala" a Venezuela e alegou que o Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, foi retirado à força do país e levado para um destino que não especificou.

Trump afirma na Truth Social que EUA capturaram Nicolás Maduro Uma alegada publicação atribuída a Donald J. Trump, divulgada na rede social Truth Social, está a gerar forte impacto internacional ao afirmar que os Estados Unidos realizaram um ataque de grande escala contra a Venezuela e que o Presidente Nicolás Maduro terá sido capturado e retirado do país, juntamente com a sua esposa.

Múltiplas explosões foram ouvidas e aviões voando durante a madrugada a baixa altitude sobre Caracas, a capital, enquanto o Governo de Maduro acusava imediatamente os Estados Unidos de atacar instalações civis e militares.