Paquistão regista em 2025 o número mais elevado de mortes violentas da década

O relatório anual do Centro de Investigação e Estudos de Segurança (CRSS) revelou hoje que 2025 foi o ano em que se registaram mais mortes violentas no Paquistão na última década, com 3.417 mortes relacionadas com o terrorismo.

De acordo com o documento, este ano registou-se um aumento de cerca de 34%, relativamente ao ano de 2024, com mais 862 mortes.

"2025 foi o ano mais mortífero para o Paquistão em uma década, com 3.417 mortes relacionadas à violência, o número mais alto desde 2015", detalha o relatório sobre mortes violentas relacionadas ao terrorismo e à luta contra ele.

Citado pela agência EFE, o CRSS revelou que este aumento interanual é o quinto consecutivo no Paquistão.

No total, ocorreram 880 ataques terroristas neste país, de acordo com o CRSS, que destacou que as operações contra supostos terroristas foram 120% mais do que em 2024.

No entanto, as mortes de civis e funcionários de segurança diminuíram em 2025 em 24% e 5%, respetivamente, em comparação com 2024.

De acordo com o CRSS, o Paquistão registou uma queda significativa nos ataques transfronteiriços e nas mortes relacionadas com a violência depois de fechar a sua fronteira com o Afeganistão a 11 de outubro, após um episódio de confrontos com os talibãs.

O Paquistão acusa os talibã de oferecer refúgio no Afeganistão a membros do grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), irmãos ideológicos dos fundamentalistas de Cabul, na província noroeste de Khyber Pakhtunkhwa.

O governo afegão nega essas acusações.

O ano de 2025 foi marcado no Paquistão por confrontos com o Afeganistão e com a Índia.