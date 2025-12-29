Campanha aumenta número de recolhas e salva 7.890 cagarros nos Açores em 2025

A campanha SOS Cagarro 2025 recolheu 7.890 aves nos Açores, um número superior ao registado no ano passado, anunciou hoje o Governo Regional, que está a desenvolver medidas para "mitigar os impactos da poluição luminosa".

"De acordo com o balanço efetuado, a edição de 2025 resultou na recolha de 7.890 aves em toda a região, tendo sido possível a libertação de 7.577 juvenis junto ao mar", adianta o executivo açoriano em nota de imprensa.

Durante a campanha, prossegue o Governo Regional, foi assegurado o "encaminhamento de aves feridas através de contratos celebrados com sete clínicas veterinárias distribuídas pelas várias ilhas".

A SOS Cagarro nasceu em 1995 a partir de uma iniciativa do cientista Luís Monteiro (1962-1999) com o intuito de preservar aquela ave marinha, dado que 75% da população mundial nidifica nos Açores.

Citado na nota de imprensa, o secretário do Mar e Pescas enalteceu o trabalho da SOS Cagarro, que conta com o apoio de várias instituições, e adiantou que o Governo Regional está a desenvolver campanhas para mitigar os efeitos da poluição luminosa, como o LuMinAves.

"Estamos a desenvolver ações destinadas a avaliar e mitigar os impactos da poluição luminosa através de uma abordagem integrada que concilia a conservação da biodiversidade com a eficiência energética e o ordenamento do território", afirmou Mário Rui Pinho.

O número de cagarros resgatados na edição de 2025 foi superior ao de 2024 (6.388), segundo os dados revelados à agência Lusa pelo diretor regional de Políticas Marítimas a 11 de outubro.

"O ano em que foram resgatadas menos aves foi [o de] 2012, com cerca 1.800, mas, por exemplo, em 2022 tivemos cerca de dez mil. Em 2024 tivemos 6.388, ou seja, quase 6.400 aves resgatadas. [...] Podemos, facilmente, falar em mais de 100 mil aves resgatadas desde que existe a campanha", adiantou o diretor regional Rui Martins na ocasião.

Na página do Governo Regional dos Açores na Internet, é referido que o cagarro "pertence a um grupo formado por diversas espécies de aves marinhas (Procellariiformes) que inclui os albatrozes, as pardelas [...] e os painhos".

"O cagarro é a ave marinha mais característica dos Açores e uma das mais antigas que existem no planeta. Os cagarros passam grande parte da sua vida no mar (aves pelágicas), vindo a terra apenas quando chega a altura de reprodução, para fazerem os seus ninhos, acasalarem, incubarem o seu ovo e cuidarem da sua cria", lê-se.