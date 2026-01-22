Seis pessoas esfaqueadas e quatro detidas durante manifestação curda na Bélgica

Seis pessoas ficaram feridas por arma branca e quatro foram detidas na noite de hoje no centro de Antuérpia (norte da Bélgica), durante uma manifestação curda.

"Todas sofreram ferimentos por arma branca e duas das vítimas encontram-se em estado crítico", indicou à agência belga um porta-voz da Polícia, que precisou ainda que quatro suspeitos foram presos.

O responsável da polícia explicou que quatro dos feridos foram encontrados na praça da Ópera, enquanto outros dois foram descobertos nas imediações.

Os serviços médicos deslocaram-se ao local para prestar os primeiros socorros e transportar as vítimas para o hospital.

A Polícia deteve quatro suspeitos que, segundo as primeiras investigações, se tinham infiltrado entre os manifestantes, detalhou a polícia belga.

As forças da ordem solicitaram aos transeuntes que abandonassem a zona.

A cadeia flamenga VRT informou que a comunidade curda qualificou o ataque como terrorismo.

Segundo a organização curda Navbel, trata-se de "um ataque terrorista contra a comunidade curda em Antuérpia", logo após "uma manifestação contra os atentados terroristas contra os curdos no norte da Síria".

"Isto não é diferente dos terroristas que atacam deliberadamente civis na rua, em centros comerciais ou noutros espaços públicos", afirmou o porta-voz da organização, Orhan Kilic, em declarações recolhidas pela VRT.

As forças curdas do nordeste da Síria perderam rapidamente este mês grande parte do território que controlavam há dez anos, conquistado na luta contra o Estado Islâmico.

Na zona, que o governo de Damasco quer recuperar, existem várias prisões onde estão detidos combatentes do Estado Islâmico, as suas mulheres e filhos.