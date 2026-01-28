Calheta mantém alerta devido à agitação marítima em Paul do Mar

A Presidente da Câmara Municipal da Calheta, Doroteia Leça, acompanhada por elementos da Protecção Civil Municipal e pelo Presidente da Junta de Freguesia de Paul do Mar, visitou, hoje, a freguesia na sequência das ocorrências registadas nas últimas horas devido à forte agitação marítima.

Segundo nota enviada, durante a sua visita, a presidente realizou um balanço da situação, confirmando que, até ao momento, não há registo de danos pessoais.

Salientou, no entanto, que a autarquia, em articulação com as entidades competentes, manter-se-á em estado de alerta nas próximas horas, em particular devido à previsão de subida da maré por volta das 22 horas, embora se estime que a ondulação não atinja a intensidade verificada anteriormente.

A Câmara Municipal da Calheta "apela à população para que adopte as devidas precauções, evitando comportamentos de risco e cumprindo rigorosamente as recomendações das autoridades competentes."