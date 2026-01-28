Protecção Civil aumenta para 3.300 ocorrências no continente devido a depressão Kristin

A Proteção Civil aumentou para 3.300 o número de ocorrências devido à passagem da depressão Kristin pelo continente e alargou até às 23:59 o nível máximo de prontidão dos meios.

Segundo Daniela Fraga, adjunta do comando de operações nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), entre as 00:00 e as 12:00 de hoje foram registadas 3.300 ocorrências, em especial nos distritos de Leiria e de Coimbra. Anteriormente, pelas 10:30, tinham sido indicadas 2.600 ocorrências.

O temporal causou também duas mortes, em Vila Franca de Xira, no distrito de Lisboa, e em Monte Real, no distrito de Leiria.

Governo lamenta duas mortes na sequência do mau tempo e diz que Proteção Civil dará informações "em breve" O Governo lamentou hoje duas mortes sequência do mau tempo e salientou o papel da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), dizendo que este organismo "prestará as informações adequadas em breve".

A Proteção Civil alargou o estado de prontidão especial de meios de nível 4, o máximo, até às 23:59 de hoje.