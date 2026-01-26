Galiza com 388 ocorrências devido à depressão Joseph

A Galiza registou hoje 388 ocorrências, sobretudo devido a inundações e queda de árvores, na sequência da passagem da depressão Joseph pela região espanhola, que ativou um alerta vermelho.

Os serviços de emergência revelaram que a maioria dos alertas foi para ramos em estradas (82), inundações em estradas (35), inundações em residências (8), prevenção de riscos (46), água parada (12) e ocorrências relacionadas com lama e pedras em estradas (21), além de cabos de energia caídos (15).

Por província, Pontevedra (174), A Corunha (132), Ourense (42) e Lugo (40) foram as mais afetadas.

Entre os concelhos com maior número de intervenções, destacam-se Vigo (31), Pontevedra (14), A Estrada (9), Santiago (21), Outes (6) e Foz, com um total de três.

A Guarda Civil e a Defesa Civil tiveram de resgatar um homem do seu veículo em Briallos, Portas (Pontevedra), depois de o carro ter sido atingido pela inundação. O seu estado de saúde era considerado bom.

Depois da depressão Ingrid, nos últimos dias, começaram hoje a sentir os efeitos da depressão Joseph, com chuva, neve, vento e agitação marítima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).