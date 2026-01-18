Sindicato Nacional da Protecção Civil critica gestão dos Bombeiros de Santana

O Sindicato Nacional da Protecção Civil (SNPC) veio este domingo, 18 de Janeiro, a público manifestar a sua preocupação com a situação na Associação Humanitária dos Bombeiros Profissionais de Santana.

Em nota de imprensa, o SNPC afirma que tem tentado diálogo com a direcção da associação, mas que os esforços têm sido infrutíferos, e lança fortes críticas à gestão: "Nesta Associação, impera o Eu quero, posso e mando, promovendo a prepotência e um inaceitável autoritarismo, atuando muitas vezes de forma arrogante, impondo a sua vontade, sem considerar os outros, que apenas e só, querem fazer parte das soluções."

O SNPC, por seu turno, garante que sempre manteve uma postura respeitosa: "Sempre tratou o sr. presidente da Direcção dos Bombeiros de Santana com urbanidade, com respeito e educação e, portanto, não entendemos a marginalização a que este sindicato é votado."

Em causa, esclarece o sindicato está a forma como foi aprovado o Acordo de Empresa (AE) na associação: "Achamos estranho esta prática de gestão duvidosa, e a aprovação dum AE – Acordo de Empresa, tão fraco e de duvidosa legalidade, visto os maiores interessados, não terem sido ouvidos, neste processo, que poderia ser de grande importância para todos."

O SNPC lembra que já tinha apresentado, há mais de um ano, uma proposta de Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) à Federação de Bombeiros da RAM, sem receber qualquer resposta, acusando o presidente dos Bombeiros de Santana de "marginalizar" os associados do sindicato: "O AE que teve a honra de notícia nos jornais, não serve o interesse dos Operacionais, sendo mais, um albardar do burro à moda do dono."

O sr. presidente dos Bombeiros da AHB de Santana, confunde as coisas, lidera mal, porque só vê um lado e só dialoga, vamos lá saber porquê, com quem se inclina perante ele, como se fosse o dono dos Bombeiros da Madeira. O sr. não manda nos Bombeiros, a sua preocupação é, e só, as Direcções das restantes Associações Humanitárias. SNPC

O sindicato conclui apelando a uma mudança de atitude: "Esperamos que mude a sua atitude e respeite o Sindicato Nacional da Proteção Civil, os Associados e Dirigentes deste sindicato no futuro, para que, cartas deste género, ou outras iniciativas que este sindicato entenda, não voltem a acontecer."

O SNPC realizou ontem um plenário onde foi aprovada uma proposta que será apresentada à direcção da associação ainda esta semana.