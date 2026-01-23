Mais de 720 ocorrências em Portugal continental entre quinta-feira e hoje

Portugal continental registou, entre as 16:00 de quinta-feira e as 17:00 de hoje, 722 ocorrências relacionadas com o mau tempo, devido à passagem da depressão Ingrid, e foram deslocadas sete pessoas, revelou a Proteção Civil.

"Há a registar duas pessoas deslocadas em Alcobaça (distrito de Leiria), duas pessoas deslocadas no Cartaxo (distrito de Santarém) e três pessoas deslocadas em Cascais (distrito de Lisboa)", indicou a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), num comunicado sobre as ocorrências relacionadas com a situação meteorológica adversa, que está a afetar Portugal continental.

Das 722 ocorrências registadas entre as 16:00 de quinta-feira e as 17:00 de hoje, destacam-se queda de árvores, com 238 situações, limpeza de vias, com 195, queda de estruturas, com 117, inundações, com 89, e movimentos de massa, com 83, de acordo com a Proteção Civil.

"As sub-regiões mais afetadas foram região de Coimbra (89 ocorrências), Área Metropolitana do Porto (83 ocorrências) e Grande Lisboa (71 ocorrências)", indicou a ANEPC.

Na resposta a estas situações, a Proteção Civil mobilizou 2.476 operacionais, apoiados por 1.042 veículos.

Em comunicado, a ANEPC reforçou que o impacto dos efeitos do mau tempo pode ser minimizado através da adoção de comportamentos preventivos adequados, em particular nas zonas historicamente mais vulneráveis.

Num anterior balanço, a Proteção Civil disse que foram registadas hoje, entre as 00:00 e as 12:00, um total de 231 ocorrências relacionadas com o mau tempo, sobretudo queda de árvores e limpezas de vias.

Na quinta-feira, ao longo das 24 horas do dia, a ANEPC contabilizou 365 ocorrências associadas às condições meteorológicas adversas.

Quase todo o território nacional continental está em estado de prontidão especial de nível 3 até sábado, devido ao impacto previsível da neve e da agitação marítima com a passagem da depressão Ingrid.

Este nível 3 (a escala vai de 1 a 4, sendo 4 o mais elevado) vigora desde as 16:00 de quinta-feira e até às 23:59 de sábado, e aplica-se a todo o território do continente "à exceção do Alentejo Central e do Baixo Alentejo".

Na região Norte, dezenas de escolas estão fechadas devido às dificuldades de circulação causadas pela queda de neve.

Prevê-se chuva, neve, vento e agitação marítima como efeitos da passagem da depressão Ingrid por Portugal, tendo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitido vários avisos vermelhos (o mais grave numa escala de três), laranja (o segundo mais grave) e amarelo.

Os Açores e a Madeira também estão sob vários avisos amarelos e laranja.