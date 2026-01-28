Registadas seis ocorrências nos Açores na terça-feira

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) registou seis ocorrências na terça-feira, em quatro ilhas, provocadas pelo mau tempo, foi hoje divulgado.

Fonte do SRPCBA adiantou à agência Lusa que as ocorrências foram registadas nas ilhas Terceira, Pico e Faial (no grupo Central) e em São Miguel (grupo Oriental).

As situações estiveram relacionadas com quedas de árvores, derrocadas, queda de um poste e inundação de via.

Desde as 00:00 até por volta das 07:30 locais (mais uma hora em Lisboa) de hoje, não foram registadas situações relacionadas com o mau tempo, acrescentou.

Em causa estava, na terça-feira, a influência da depressão Joseph, que também afetou o continente português e a Madeira e deixou o arquipélago dos Açores sob aviso meteorológico vermelho, o mais grave.

Entretanto, o território continental esteve já sob o impacto da depressão Kristin, que não afetou os Açores.

Na terça-feira as ilhas dos grupos Ocidental (Flores e Corvo) e Central (Terceira, Graciosa, Pico, São Jorge e Faial) do arquipélago dos Açores estiveram sob aviso vermelho (o mais grave de uma escala de três) do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) por causa da agitação marítima, com previsões de ondas até 10 metros de altura.

O aviso vermelho é emitido sempre que existem situações extremas.

Outros avisos laranja (o segundo nível) e amarelo (o menos grave) estão hoje em vigor nas ilhas açorianas por agitação marítima e vento.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Segundo fonte do IPMA, os avisos atualmente em vigor (amarelos, o nível menos grave) são de uma frente que está a afetar a região e que não foi denominada pelo instituto por ter surgido logo na sequência da depressão Joseph.