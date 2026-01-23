Exposição “Filipe Vieira 1974 – 2025” abre no Funchal na próxima terça-feira

A Galeria Anjos Teixeira, no Funchal, inaugura na próxima terça-feira, 27 de Janeiro, às 19 horas, a exposição intitulada “Filipe Vieira 1974 – 2025”.

A mostra propõe uma retrospectiva do percurso de vida e do projecto criativo de Filipe Vieira, iniciado há 50 anos, no local do seu nascimento, em Angola. A exposição apresenta memórias do artista relacionadas com a sua infância, vivência social e cultural, refletindo a sua trajectória pessoal e artística.

Filipe Vieira nasceu em Luanda, tendo vivido também na África do Sul e no Brasil, mas os seus pais eram naturais da Madeira, o que estabelece um vínculo cultural com a Região.

A exposição explora precisamente estas ligações sociais e culturais, resultado da itinerância do artista ao longo da sua vida.

A mostra estará aberta ao público na Galeria Anjos Teixeira (sita à Rua João de Deus, n.º 12) e constitui uma oportunidade para conhecer de perto a obra e a biografia de Filipe Vieira, celebrando cinco décadas de criação artística marcada pela diversidade cultural e pela memória afectiva.