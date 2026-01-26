Mais de 370 ocorrências em Portugal continental até às 15 horas

Cerca de 370 ocorrências relacionadas com o mau tempo foram registadas hoje em Portugal continental, até às 15:00, devido à passagem da depressão Joseph, afetando sobretudo Lisboa e Vale do Tejo e a região Centro, revelou a Proteção Civil.

"Não há registo de vítimas até ao momento, nem desalojamentos neste episódio de mau tempo", afirmou o oficial de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) Pedro Araújo, em declarações à agência Lusa.

Entre as 00:00 e as 15:00 do dia de hoje, a ANEPC registou um total de 372 ocorrências em Portugal continental, que foram respondidas "com o empenhamento de 1.256 operacionais e 535 veículos".

Por tipologia, as situações verificadas em resultado das condições meteorológicas adversas incidiram em movimentos de massas (também designado de deslizamento de terras), inundações e limpezas de vias, indicou Pedro Araújo.

As zonas mais afetadas foram Lisboa e Vale do Tejo e a região Centro, em particular nos distritos do litoral, acrescentou o oficial de operações da ANEPC.

Segundo a Proteção Civil, estas ocorrências provocaram danos estruturais, quer nas vias, quer nas infraestruturas.

"Há algumas vias que se encontram interditadas ao trânsito, estamos a falar sobretudo de estradas municipais e estradas nacionais", referiu Pedro Araújo, indicando que esses constrangimentos afetam, particularmente, a região de Lisboa e Vale do Tejo, o litoral alentejano, a Lezíria e o Médio Tejo.

A interdição tem a ver com o facto de as estradas terem ficado submersas, "atendendo a que os níveis de água em algumas ribeiras e rios atingiram estas vias", expôs.

No âmbito do mau tempo, que afeta Portugal continental, bem com os Açores e a Madeira, o oficial de operações da ANEPC reforçou que se prevê "o agravamento das condições meteorológicas para as próximas horas, sobretudo pela intensificação do vento, da precipitação e da agitação marítima".

Por isso, a Proteção Civil apela à população em geral que se mantenha atenta e evite comportamentos de risco, nomeadamente não frequentando zonas que estejam submersas, nem locais de arvoredo onde a queda de árvores possa ocorrer com facilidade face à intensidade do vento, nem zonas costeiras, em particular zonas de rebentação de ondas.

Depois da depressão Ingrid, nos últimos dias, Portugal continental começou hoje a sentir os efeitos da depressão Joseph, com chuva, neve, vento e agitação marítima no Minho e Douro Litoral, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os efeitos da depressão Joseph irão estender-se, de forma gradual, às restantes regiões de Portugal continental na noite de segunda para terça-feira, "e com a passagem de sucessivas ondulações frontais pelo menos até ao fim de semana", segundo o IPMA.