Rajadas de 104 km/h registadas na Ponta de São Jorge

A Ponta de São Jorge, em Santana, registou, até ao momento, o valor mais alto da intensidade do vento na Região, em consequência da depressão Joseph, que está a afectar as condições atmosféricas no arquipélago.

As rajadas de 104 km/h, foram registadas durante a madrugada, às 3h40, mas na última hora o vento continuava intenso no local, com rajadas de 82 km/h.

No Caniçal, pelas 9h40, também foram registadas rajadas de 100 km/h, descendo depois para cerca de 70 km/h.

Já no Aeroporto da Madeira, onde os ventos costumam ser mais fortes e afectar regularmente o trafégo aéreo, a intensidade mantém-se relativamente baixa durante esta manhã, com rajadas em torno dos 30 km/h, embora durante a madrugada, pela 1h10, o vento tenha atingido os 80 km/h.