Mais de 1.400 ocorrências em Portugal continental até às 18 horas

Mais de 1.400 ocorrências relacionadas com o mau tempo foram registadas hoje em Portugal continental, até às 18:00, afetando sobretudo a Área Metropolitana do Porto, Coimbra e a região do Oeste, revelou a Proteção Civil.

"Desde as 00:00 e até às 18:00, registámos um total de 1.439 ocorrências relacionadas com quedas de árvores, com limpezas de via, inundações, quedas de estruturas e movimentos de massa [deslizamento de terras]", afirmou o oficial de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) Paulo Santos, em declarações à agência Lusa.

Este balanço da ANEPC não inclui as ocorrências na cidade de Lisboa, onde foram registadas, entre as 21:00 de segunda-feira e as 13:00 de hoje, um total de 56 ocorrências devido às condições meteorológicas adversas, sobretudo quedas de árvores, informou à Lusa o diretor do Serviço Municipal de Proteção Civil, André Fernandes.

Relativamente às regiões mais afetadas pelo mau tempo em Portugal continental, com a passagem da depressão Kristin, após outras duas tempestades nos últimos dias -- Ingrid e Joseph --, o oficial de operações ANEPC realçou a Área Metropolitana do Porto, a região de Coimbra e a região do Oeste.

Paulo Santos disse que não há informação de vítimas e reforçou que "em todo o país os serviços municipais de proteção civil estão a trabalhar com a população" para solucionar as ocorrências registadas devido ao tempo.

"Há várias zonas que já foram inundadas, seja pela precipitação, seja pelo transbordo do leito dos rios, e é também do nosso conhecimento que existem diversas infraestruturas afetadas, algumas habitações", adiantou.

Questionado sobre pessoas desalojadas por inundação de habitações, o oficial de operações da ANEPC confirmou que existem casos, mas disse não dispor de dados concretos, ressalvando que "é uma situação dinâmica" e que está a ser acompanhada pelos diferentes serviços municipais.

O responsável da Proteção Civil revelou que existem diversas estradas cortadas em Portugal continental, sobretudo estradas municipais e caminhos rurais, mas também algumas estradas nacionais.

No socorro às ocorrências registadas hoje, até às 18:00, foram mobilizados "mais de 5.000 operacionais", apoiados por "mais de 2.000 meios terrestres", indicou Paulo Santos.

Portugal continental está a ser afetado pelos efeitos da passagem da depressão Kristin, após outras duas tempestades nos últimos dias -- Ingrid e Joseph --, com chuva, vento, neve e agitação marítima, tendo sido emitido vários avisos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o IPMA, o estado do tempo vai agravar-se a partir das 00:00 de quarta-feira, com maior impacto entre as 03:00 e as 06:00, altura em que se prevê vento muito intenso, podendo as rajadas atingir os 140 quilómetros por hora.

A Proteção Civil decidiu elevar o estado de prontidão especial para nível 4, o máximo, em toda a orla costeira entre Viana do Castelo e Setúbal, para fazer face a nova depressão meteorológica que atravessará Portugal na próxima madrugada.

O distrito de Coimbra, até Aveiro, a norte, e até Leiria, a sul, será a zona de maior risco à passagem da depressão Kristin, que sucede à depressão Joseph e que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) qualificou como "ciclogénese explosiva", termo utilizado para depressões de forte intensidade, tanto em vento como em chuva.