PSP detém 12 condutores após semana marcada por 71 acidentes na Madeira

O Comando Regional da Madeira da PSP divulgou, esta manhã, o balanço da sinistralidade rodoviária registada na Região Autónoma da Madeira entre os dias 16 e 22 de Janeiro, período durante o qual ocorreram 71 acidentes de viação.

De acordo com os dados, destes acidentes resultaram 22 feridos ligeiros e três feridos graves, não havendo registo de vítimas mortais. O Funchal foi o concelho com maior número de ocorrências, totalizando 18 acidentes, seguido de Santa Cruz, com 17, e da Ribeira Brava, com oito. Câmara de Lobos e Ponta do Sol registaram seis acidentes cada.

No que diz respeito à tipologia, a maioria das ocorrências correspondeu a colisões, num total de 53 casos, seguindo-se os despistes, com 15 acidentes. Foi ainda registado um atropelamento e duas situações classificadas como 'outros'.

Relativamente à actividade operacional, a PSP realizou diversas acções de fiscalização rodoviária ao longo da semana, que resultaram na detenção de 12 pessoas por crimes rodoviários. Nove das detenções deveram-se à condução sob o efeito do álcool, duas por condução sem habilitação legal e uma por recusa à realização do teste de alcoolemia.