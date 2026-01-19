Valentino "gigante da moda" morre aos 93 anos

O criador de moda italiano Valentino morreu hoje, aos 93 anos, em Roma, avançaram órgãos de comunicação social italianos, citando um comunicado da Fundação Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti.

"Apagou-se na serenidade da sua residência em Roma, rodeado do afeto dos que lhe são queridos", lê-se no comunicado da Fundação Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, companheiro de longa data do criador de moda, citado pela agência de notícias Ansa.

Ludovico Clemente Garavani, conhecido como Valentino, e a quem a Ansa apelida de "gigante da moda", nasceu em Voghera, na região da Lombardia em 1932.