Amazon fecha Amazon Go e Amazon Fresh para se concentrar na Whole Foods

A Amazon anunciou que irá encerrar todas as suas lojas Amazon Go e Amazon Fresh, para se concentrar na entrega de mantimentos, na Whole Foods Market e num novo conceito de loja.

A retalhista online sediada em Seattle avançou hoje, numa publicação no seu blogue, citada pela agência AP, que planeia converter algumas das lojas que serão encerradas em lojas Whole Foods Market.

A empresa opera 57 lojas Amazon Fresh e 15 lojas Amazon Go.

"Embora tenhamos visto sinais encorajadores nas nossas mercearias físicas da marca Amazon, ainda não criámos uma experiência verdadeiramente distinta para o cliente com o modelo económico adequado necessário para uma expansão em grande escala", afirmou a empresa na publicação.

A Amazon observou que os clientes podem continuar a fazer compras online na Amazon Fresh nas áreas disponíveis para "entrega rápida e conveniente".

O último dia de funcionamento das lojas Amazon Fresh e Amazon Go é 01 de fevereiro, com exceção das lojas na Califórnia, que permanecerão abertas por mais tempo para cumprir os requisitos estaduais, informou a Amazon.

Desde a compra da Whole Foods Market pela Amazon em 2017, a empresa registou um crescimento de mais de 40% nas vendas e uma expansão para mais de 550 lojas, afirmou. Agora, planeia abrir mais de 100 novas lojas Whole Foods Market nos próximos anos.

Ao mesmo tempo, os consumidores estão a recorrer à entrega online para produtos essenciais do dia a dia e alimentos frescos, afirmou a Amazon.

A retalhista online está agora a entregar mantimentos em 5.000 locais dos EUA, incluindo milhares atendidos por entrega no mesmo dia, onde os clientes podem comprar produtos hortícolas e outros produtos perecíveis, juntamente com produtos básicos.

Com base no forte 'feedback' dos clientes, a empresa afirmou que planeia expandir o seu serviço de entrega no mesmo dia de produtos frescos para mais áreas este ano.

Ainda assim, a Amazon promete continuar a experimentar novos formatos de lojas físicas.

A empresa revelou na terça-feira os seus planos de abrir um "novo supercentro", um conceito de retalho físico projetado para que os clientes possam comprar a ampla seleção da Amazon de produtos alimentares frescos, artigos essenciais para o lar e mercadorias em geral. A empresa não forneceu quaisquer outros detalhes, incluindo a data de inauguração.

A Amazon também está a testar um novo formato de loja chamado Amazon Grocery, que lançou em parceria com a Whole Foods Market em Chicago.

Este conceito na Whole Foods Market em Plymouth Meeting, Pensilvânia, permite que os clientes também comprem produtos alimentares e artigos essenciais para o lar na Amazon.

A Amazon abriu o seu primeiro conceito Amazon Go em 2018, em Seattle, permitindo que os clientes levassem leite, batatas fritas ou saladas prontas para consumo das prateleiras e simplesmente saíssem. A tecnologia da Amazon cobra aos clientes depois de saírem.

O grupo lançou a sua primeira loja física Amazon Fresh em 2020. As lojas oferecem uma variedade de marcas nacionais e produtos hortícolas, carne e peixe e marisco.