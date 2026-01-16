Gastronomia, convívio e música ao vivo marcam a experiência no Enseada Food and Drinks

Situado no primeiro piso do Clube Naval do Funchal, o Enseada Food and Drinks afirma-se como um dos espaços mais envolventes da cidade. Com uma proposta que alia conforto e elegância num ambiente descontraído, o restaurante aposta numa experiência completa, pensada para diferentes momentos de convívio e lazer.

O Enseada Food and Drinks convida ao encontro entre amigos e familiares, seja num jantar informal, numa celebração especial ou num simples final de tarde. Este ambiente é reforçado pelos pratos concebidos a pensar na partilha e pela Happy Hour, disponível das 17h00 às 18h00, durante a qual os clientes podem usufruir de duas bebidas pelo preço de uma.

A cozinha do Enseada Food and Drinks prioriza a qualidade e frescura dos ingredientes, que, aliados a uma preparação cuidada e ao talento do Chef Diogo Vieira, resultam em propostas gastronómicas autênticas e inovadoras, com influências que oscilam entre a gastronomia portuguesa e mexicana. A experiência é complementada por uma extensa carta de cocktails, que reúne clássicos intemporais e criações originais, inspiradas em ingredientes locais e exóticos.

Para aqueles que preferem uma visita mais animada, destaca-se ainda o Enseada Music Set, uma iniciativa realizada todas as sextas-feiras, a partir das 20h00, que leva música ao vivo ao restaurante, com actuações de cantores e grupos locais, contribuindo para uma atmosfera envolvente e diferenciadora.

Aberto de terça a sábado, entre as 16h00 e as 23h00, o Enseada Food and Drinks disponibiliza ainda opções de reserva para eventos de grupo, adaptando-se a diferentes ocasiões e públicos.

É esta combinação entre gastronomia de qualidade, localização privilegiada e programação regular que consolida o restaurante como uma paragem obrigatória no Funchal.

Fique a conhecer o Enseada Food and Drinks através de linktr.ee/enseada_food_drinks - onde estão disponíveis contactos, ligação para reservas e ainda o acesso às redes sociais do restaurante.