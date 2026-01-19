JPP garante que alertas do partido teriam evitado o fecho da piscina de Machico

O Juntos Pelo Povo (JPP) responsabilizou esta segunda-feira o Governo Regional pelo encerramento da piscina de Machico e consequente suspensão de todas as actividades programadas, prejudicando alunos, atletas e associações.

“Ao longo dos últimos anos, o JPP tem vindo a alertar publicamente para a situação da piscina de Machico, chamando a atenção para problemas estruturais e para a necessidade de intervenções adequadas que garantissem a segurança dos utentes e trabalhadores”, explica a deputada do JPP, Jéssica Teles.

Já em Outubro de 2022, o JPP alertava para o estado de degradação da cobertura da piscina, acrescentando que “sempre que chove é comum ver baldes ao longo do recinto e pelas bancadas, como forma de evitar a possível queda dos utilizadores ou familiares que assistem às aulas e aos treinos”.

“Esta segunda-feira, o Governo validou as nossas preocupações, a piscina de Machico encontra-se encerrada, na sequência do levantamento de placas da cobertura”, afirma a parlamentar referindo que mais de três anos depois o Governo Regional tomou uma decisão.

A questão que se coloca, adianta Jéssica Teles, é saber porque, “tantos anos depois, mesmo perante a previsibilidade da situação, não houve planeamento nem respostas atempadas, tornando inevitável o encerramento da piscina, com a consequente suspensão de todas as atividades previstas, sendo esta mais uma prova de que a falta de manutenção acaba por forçar o encerramento de espaços públicos e prejudicar utentes e instituições.”

O JPP lamenta os transtornos causados à população, em particular aos atletas, utentes regulares, famílias e associações, e responsabiliza o Governo Regional “pela inércia na resolução deste problema”. Reforça que “a situação poderia ter sido evitada caso os alertas feitos ao longo dos últimos anos tivessem sido devidamente considerados e acompanhados de medidas preventivas eficazes”.

“O JPP exige esclarecimentos, responsabilidades e uma solução célere que devolva à população de Machico um equipamento seguro e funcional o mais breve possível”, concluiu.