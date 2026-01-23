DTIM esteve em Bruxelas para acção de mobilidade Erasmus+

A Associação Regional para o Desenvolvimento das Tecnologias de Informação na Madeira (DTIM) participou numa ação de Job Shadowing, integrada no programa Erasmus+ KA121-ADU, realizada em Bruxelas, Bélgica, no âmbito da educação e formação de adultos.

Os principains objectivos desta mobilidade foram a partilha de práticas, o reforço da cooperação europeia e a capacitação institucional, permitindo aprofundar conhecimentos sobre abordagens educativas, metodologias de formação e modelos organizacionais no contexto europeu da Educação de Adultos.

De acordo com nota enviada à imprensa, a DTIM visitou o Parlamento Europeu, o que proporcionou um contacto direto com as instituições europeias e um maior conhecimento sobre o funcionamento da União Europeia. "Esta experiência permitiu reforçar a importância da participação activa, da cooperação internacional e da cidadania europeia no contexto da educação e formação de adultos", aponta.

A agenda contemplou ainda uma reunião de trabalho na GO! Brussels, seguida de visita à organização e à escola profissional CVO Brussels. "Este momento possibilitou o contacto com práticas educativas, metodologias de formação e modelos de organização aplicados à Educação de Adultos, promovendo a troca de experiências entre instituições e o reforço da cooperação europeia", indica.