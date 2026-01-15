Irão fecha espaço aéreo durante duas horas

O Governo do Irão notificou hoje o encerramento do seu espaço aéreo durante pouco mais de duas horas, segundo a página de rastreio de voos Flightradar24.

De acordo com a notificação publicada por esta página, o encerramento do espaço aéreo ocorre das 22:15 GMT de quarta-feira (01:45, hora do Irão) até às 00:30 GMT (04:00 em Teerão).

As imagens da Flightradar24 mostram o céu iraniano praticamente vazio de voos.

O Irão está a ser agitado por uma nova vaga de protestos desde 28 de dezembro de 2025, iniciada em Teerão por comerciantes e setores económicos afetados pelo colapso do rial, a moeda iraniana, e pela elevada inflação, alastrando-se depois a mais de 100 cidades do país.

As autoridades iranianas receberam inicialmente com compreensão os protestos, mas entretanto endureceram a sua posição e repressão contra os manifestantes, que passaram a ser tratados como terroristas associados aos Estados Unidos e Israel, a que se juntaram entretanto relatos de condenações à pena de morte e de execuções extrajudiciais de manifestantes detidos.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, tem ameaçado repetidamente as autoridades iranianas com uma intervenção militar contra a República Islâmica e instou os manifestantes a prosseguirem os seus protestos.