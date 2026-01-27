Galho parte e provoca queda de bombeiro na Eira do Serrado
Um bombeiro dos Sapadores do Funchal ficou ferido, esta manhã, enquanto procedia ao corte de árvores que haviam caído na Estrada da Eira do Serrado.
O incidente ocorreu pelas 9h37, durante trabalhos de remoção de cinco árvores derrubadas na via, quando um dos galhos rachou e provocou a queda do operacional.
Com suspeita de fratura num dos braços, o homem, com cerca de 50 anos, foi assistido no local e posteriormente transportado ao hospital.
