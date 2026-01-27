Valor da avaliação bancária de habitação subiu em Dezembro na Madeira

O valor mediano de avaliação bancária de habitação na Região fixou-se nos 2.409 euros/m2, no passado mês de Dezembro, o que corresponde a um acréscimo de 0,7% em relação ao mês anterior, ou seja, mais 17 euros. De acordo com os dados hoje divulgados pelo INE, e partilhados pela Direção Regional de Estatística da Madeira, em relação a Dezembro de 2024 verifica-se uma subida de 20,5%, isto é, de 409 euros.

No caso concreto dos apartamentos, o valor mediano de avaliação bancária na Região foi de 2.626 euros/m2, traduzindo uma variação de +0,7% comparativamente a Novembro de 2025 e de +22,9% face ao mês homólogo. Nas moradias, este indicador situou-se nos 2.095 euros/m2, valor superior em 5,2% ao observado no mês anterior e +14,7% acima do registado no mesmo mês do ano passado.

Olhando os dados relativos aos municípios, o valor mediano de avaliação bancária no Funchal, em Dezembro de 2025, fixou-se nos 2.760 euros/m2, ou seja, mais 1,6% em relação ao mês precedente e mais 18,4% em comparação com Dezembro de 2024.

"Para além do Funchal, e no mês em referência, também ultrapassaram o número mínimo de observações registadas (33) os municípios de Câmara de Lobos e de Santa Cruz, cujos valores de avaliação bancária atingiram os 2.524 euros/m2 e os 2.408 euros/m2, respectivamente. Câmara de Lobos observou um acréscimo de 2,3% face ao mês anterior e de 43,1% em relação ao mês homólogo, enquanto Santa Cruz registou uma variação mensal de +3,6% e homóloga de +27,9%", indica a DREM.

Já os dados referentes ao país apontam para um valor mediano de avaliação bancária no País nos 2.081 euros/m2, mais 21 euros que no mês anterior (+1,0%). A variação homóloga foi de +19,1% (+334 euros).

"No contexto das 9 regiões NUTS II do país, os valores mais elevados foram observados na Grande Lisboa (3 145 euros/m2), no Algarve (2 726 euros/m2) e na Península de Setúbal (2 520 euros/m2), surgindo, na posição seguinte, a RAM (2 409 euros/m2). Face ao período homólogo, a Península de Setúbal (+27,3%) registou a maior variação positiva, enquanto no Centro (+13,8%) verificou-se a menor. Comparativamente ao mês anterior, a Grande Lisboa(+1,7%) liderou as subidas, surgindo, no polo oposto, a RAA (-0,1%)", indica a mesma fonte.

Número de avaliações bancárias diminuiu

A DREM explica que, para o apuramento do valor mediano de avaliação bancária, de Dezembro de 2025, foram consideradas 635 avaliações, o que representa menos 24,3% do que no mesmo período de 2024. Destas, 285 foram de apartamentos e 350 de moradias. Em comparação com o mês anterior, realizaram-se menos 35 avaliações, o que corresponde a um decréscimo de 5,2%. A nível nacional, a variação homóloga do número de avaliações bancárias foi de -7,2%, enquanto a variação em cadeia se fixou em -4,9%.

No ano de 2025, o valor mediano de avaliação bancária na habitação na RAM subiu para 2.249 euros/m2, o que representa um acréscimo de 18,1% face a 2024. Considerando a natureza dos alojamentos, em 2025, o valor mediano de avaliação aumentou 22,7% nos apartamentos e 11,0% nas moradias, para valores na ordem dos 2.474 euros/m2 e 1.953 euros/m2, respectivamente.

Ao nível do país, o valor mediano foi de 1.949 euros/m2, com um crescimento global de 17,3% em relação a 2024. Esse aumento foi maior nos apartamentos (+21,0%, atingindo 2.239 euros/m2) do que nas moradias (+11,5%, com um valor de 1.435 euros/m2).

Quanto ao número anual de avaliações bancárias, na RAM, este foi de 7.980, -3,1% que em 2024, registando-se uma subida de 3,2% nas moradias e uma descida de 8,5% nos apartamentos.