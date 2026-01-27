Super-iates procuram abrigo em Machico

Os super-iates que se encontravam fundeados ao largo do Funchal deslocaram-se, nas últimas horas, para a baía de Machico, numa manobra de prevenção motivada pelo agravamento das condições do estado do mar na capital madeirense.

A forte agitação marítima sentida na costa sul da ilha, sobretudo no Funchal, é consequência da passagem da depressão Joseph, que tem provocado ondulação significativa e vento intenso.

Frente MarFunchal encerra todos os acessos ao mar A Frente MarFunchal procedeu, esta manhã, ao encerramento de todos os acessos ao mar, devido à passagem da Depressão Joseph.

A leitura dos dados do Instituto Hidrográfico vem confirmar o contraste das condições marítimas ao longo da costa sul da ilha, e a opção tomada pelas embarcações em abandonar a costa da capital madeirense.

De acordo com a bóia localizada ao largo do Funchal, a última medição, registada às 9h20, indica que a altura máxima das ondas atingiu os 3,75 metros, com a ondulação proveniente de Oeste. Já a bóia situada na zona do Caniçal revela um cenário aparentemente mais calmo, com as ondas a alcançarem, até ao momento, uma altura máxima de 1,65 metros, sendo a direcção da ondulação de Sul-Sudoeste.

Ver Galeria Dados do Instituto Hidrográfico

Uma das embarcações trata-se do Andromeda, super-iate avaliado em 213 milhões de euros, que na última semana deu nas vistas no Funchal.

O iate, que não está disponível para alugar, oferece alojamento para até 30 pessoas, distribuídos por 15 suítes, incluindo quatro cabines VIP, e conta com uma tripulação de 22 elementos. Entre as várias comodidades a bordo destacam-se a piscina, um wine bar, cinema, ginásio e um salão de beleza. O Andromeda possui ainda uma plataforma de pouso de helicóptero, projetacda para um helicóptero EC 145 ou Bell 429.

A outra embarcação é o Renaissance, outro super-iate com 112 metros de comprimento, que também está avaliado em 168,5 milhões, e que recentemente foi nomeado e ganhou diversos prémios no sector destas embarcações de luxo.

Este iate pode acomodar até 36 pessoas em 19 cabines, com um total de 44 tripulantes, estando disponível pelo preço de 2,53 milhões de euros por semana.