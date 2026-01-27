Cafôfo garante que há matérias em que deve haver consenso

"Há matérias onde podemos e devemos convergir", afirmou Paulo Cafôfo que considera o subsídio social de mobilidade uma questão de consenso e que deve ultrapassar questões partidárias. Por isso mesmo o PS não votou contra o diploma de alteração, aprovado na Assembleia Legislativa na passada semana.

No entanto, lamenta que Albuquerque não tenha outra postura de consenso, com um discurso que "faz crescer a extrema-direita".

Paulo Cafôfo dá como exemplo a intenção de vender o hospital Nélio Mendonça. por outro lado, elogia o "recuo" na questão da inscrição obrigatória dos madeirenses para acederem a percursos pedestres.

O líder parlamentar do PS acusa Miguel Albuquerque, na questão do subsídio de mobilidade, ter "enganado os madeirenses" quando disse que não acreditava que as alterações ao subsídio de mobilidade fossem em frente. Cafôfo desafia Albuquerque a "meter-se num avião" e ir a Lisboa protestar.