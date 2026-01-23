Cafôfo critica a “inaceitável” venda do Hospital Dr. Nélio Mendonça

Paulo Cafôfo, líder parlamentar do PS-M e ex-presidente dos socialistas madeirenses, já reagiu à notícia do DIÁRIO sobre a venda do Hospital Dr. Nélio Mendonça, considerando a decisão “inaceitável”. “Não aceito que o Governo Regional venda o Hospital Dr. Nélio Mendonça. A governação não é um negócio, nem o Governo Regional é promotor imobiliário”, afirmou.

Cafôfo recordou que existiam alternativas concretas, nomeadamente a conversão de outros hospitais da região, como os Marmeleiros e Dr. João de Almada, em estruturas residenciais para idosos, e a transformação do Dr. Nélio Mendonça em hospital secundário especializado em Reabilitação, Cuidados Continuados, Medicina Paliativa e Unidade do Doente Frágil.

O dirigente socialista sublinhou que, mesmo sem função clínica, o hospital poderia ter sido adaptado para habitação, contribuindo para mitigar a grave crise de casas a preços acessíveis na Madeira. “O que faz o Governo Regional? Vende património público, abdica de soluções na saúde e na habitação, e entrega edifícios públicos ao mercado. Desde quando é que o Governo Regional da Madeira passou a ser promotor imobiliário?”, questionou.

Cafôfo concluiu que a decisão do Executivo significa abdicar de oportunidades para reestruturar o sistema de saúde regional e responder a necessidades sociais prementes, criticando a falta de visão estratégica na utilização do património público.