Eduardo Jesus garante que "hoje viajamos mais barato"

A resposta à segunda ronda de perguntas ficou a cargo do secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura que voltou a referir as vantagens do modelo de subsídio de mobilidade, criado em 2015.

"Hoje viajamos mais barato", assegura Eduardo Jesus que lembra que, em 2008, foram realizadas 87.000 viagens e, agora, são 251.00 ao ano. "É o triplo de 2008", afirma.

No entanto, mantém a posição de que o objectivo é que os madeirenses paguem 79 euros, se forem residentes e 59, no caso dos estudantes.