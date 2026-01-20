CH garante 60 votos para aprovar diploma em São Bento

A proposta de lei do PSD e do CDS, de alteração ao sistema social de mobilidade, deverá ter um apoio alargado, mas isso não impede que a maioria seja alvo de críticas pela forma como o Governo da República tratou a Região.

Gonçalo Maia Camelo acusou Bruno Melim de ter feito um "exercício de contorcionismo" para tentar justificar "uma trapalhada". O deputado da IL pergunta onde está, na proposta, o ponto em que os madeirenses pagarão apenas a sua parte nas viagens.

Miguel Castro, do CH, garantiu que a proposta que sair da Madeira deverá ter "os 60 votos do CH" e pergunta quantos votos terá do PSD, "além dos 3" do PSD-M.