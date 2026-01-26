Subida do nível do mar deve merecer atenção por parte da Madeira

O investigador Nuno Caiola alerta para as consequências da subida do nível do mar, uma das consequências das alterações climáticas. O aumento da temperatura da água, que faz com que a mesma se expanda, associado ao derretimento de gelo continental, pode fazer com que, nos piores cenários, até ao fim do século, exista um aumento do nível do mar de mais de um metro.

O docente da Universidade de Barcelona é um dos académicos convidados da Comissão da Energia, do Ambiente e da Água dos Países Euro Mediterrâneos, da Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo, que está reunida na Assembleia Legislativa da Madeira, para abordar temáticas relacionadas com a protecção da vida selvagem e mitigação da degradação dos ecossistemas terrestres e marinhos.

A alteração de padrões climáticos, que leva ao aumento da frequência e da força das tempestades, representa igualmente um desafio para as zonas costeiras.

Questionado pelos jornalistas sobre a vulnerabilidade da Madeira, Nuno Caiola admite que não conhece a realidade madeirense, mas tendo em conta que se trata de uma ilha, há esse risco.

Nuno Caiola fala na necessidade e adaptação dos territórios, tendo em conta que há uma parte destas alterações que não será possível travar, sobretudo no oceano, devido à inércia térmica. “As medidas de adaptação são muito importantes, porque o mal vem aí”, assume o investigador, acrescentando que existem vários trabalhos em curso para adaptação às questões climáticas.

Contudo, afirma ser imprescindível a mitigação. O armazenamento do carbono em excesso e a redução das emissões são passos essenciais. “Não podemos querer seguir com o mesmo ritmo e dizer que vamos conseguir os objectivos de Paris”, conclui.