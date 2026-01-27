Parlamento francês aprova interdição de redes sociais a menores de 15 anos

A Assembleia Nacional francesa aprovou hoje o artigo fundamental de uma proposta de lei que interdita as redes sociais aos menores de 15 anos, apoiada pelo governo e presidente Emmanuel Macron.

A medida visa proteger a saúde das crianças e dos adolescentes.

Os membros da câmara baixa do parlamento francês aprovaram, com 116 votos contra 23, uma disposição que prevê que "o acesso a um serviço de rede social em linha fornecido por uma plataforma digital é proibido aos menores de quinze anos".

O texto deve seguir para o Senado em "meados de Fevereiro" e entrar em vigor "a partir de 01 de setembro", disse Gabriel Attal, antigo primeiro-ministro e dirigente do grupo parlamentar Renascimento, da maioria presidencial.

No início do mês, a Agência de Segurança Sanitária avisara que as redes como TikTok, Snapchat ou Instagram prejudicam gravemente a saúde mental dos adolescentes.

Entre os riscos apontados estão assédio, exposição a conteúdos violentos e sacrifício do sono.

"As emoções das nossas crianças e dos nossos adolescentes não são para vender ou manipular, nem pelas plataformas americanas, nem pelos algoritmos chineses", afirmara Macron, em mensagem vídeo divulgada no sábado.