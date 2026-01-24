Associação do Caminho Real elege órgãos sociais e aprova contas e plano de actividades

A Capela de Santo António, na Ponta do Sol, acolheu, hoje, as Assembleias Gerais Electiva e Ordinária da Associação do Caminho Real da Madeira, contando com a participação dos associados. Miguel Gouveia continua à frente da associação, mas há novas entradas nos órgãos sociais.

Foram eleitos os seguintes dirigentes para Direcção: Miguel Gouveia (presidente), Sandra Silva, Nicol Menezes, Milton Santos e Aloísio Freitas; Conselho Fiscal: José Freitas (presidente), Rubina Abreu, Rodolfo Silva e Joaquim Rebelo; e para a Mesa da Assembleia Geral: Isabel Silva (presidente), António Gouveia, Dário Nóbrega e Igor Santos.

Já na Assembleia Geral Ordinária foram apreciadas e aprovadas por unanimidade as contas relativas ao exercício de 2025 e o Plano de Actividades para 2026. A Prestação de Contas apresentou um resultado positivo "e reflecte um ano de actividade regular, com a concretização da maioria das iniciativas previstas e com parecer favorável do Conselho Fiscal".

Quanto ao plano para 2026, tem por missão a promoção, defesa e valorização dos Caminhos Reais da Madeira, através de iniciativas culturais, pedagógicas, científicas, recreativas e de divulgação patrimonial. Para o próximo quadriénio, a Associação assume como grande objectivo estratégico "a sensibilização das entidades competentes e da comunidade para a recuperação de troços de Caminhos Reais que se encontram encerrados ou em mau estado de conservação, entendendo esta reabilitação como essencial para a salvaguarda do património histórico e da memória colectiva associada a estas rotas centenárias".

A Associação do Caminho Real da Madeira "aguarda com expectativa a decisão do Governo Regional relativamente ao pedido de declaração de utilidade pública submetido no passado mês de Outubro, por considerar que esse reconhecimento poderá constituir um instrumento relevante para a prossecução dos seus objectivos estatutários".