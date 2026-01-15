Governo francês considera "impossível" aprovação do orçamento pelo Parlamento

O governo francês reconheceu hoje que o projeto de orçamento de 2026 não poderia ser aprovado por uma votação na Assembleia Nacional, por falta de maioria.

Consequentemente, fará na sexta-feira "propostas" que "demonstrem que um compromisso é possível" para evitar uma censura por parte dos deputados, informaram os serviços do Primeiro-Ministro, Sébastien Lecornu, à imprensa.

"Temos duas opções à nossa frente", o "49.3" ou uma "ordem", declarou hoje à noite a ministra das Contas Públicas, Amélie de Montchalin, interpelada por deputados.

O Primeiro-Ministro dispõe de duas ferramentas constitucionais para fazer aprovar o texto sem votação e evitar que a Assembleia o rejeite: o artigo 49.3 (aprovação sem votação) e o artigo 47 (recurso a uma ordem), que o expõem depois a um risco de censura.

A ordem permite inscrever o texto definitivamente na lei, daí a sua contundência, ou seja, a lei de finanças seria aprovada mesmo que o governo fosse derrubado.

Enquanto no caso do 49.3, uma moção de censura contra o governo derrubaria ao mesmo tempo o governo e o projeto de lei do orçamento.

"O cenário poderia ser decidido até terça-feira", confirmou o gabinete do Primeiro-Ministro.

Independentemente do instrumento escolhido, o presidente Emmanuel Macron deve convocar um Conselho de Ministros para validar a sua utilização, segundo o constitucionalista Benjamin Morel.

A entourage de M. Lecornu assegura que, de qualquer forma, a França não terá um orçamento definitivamente aprovado "antes de meados de fevereiro".

O Primeiro-Ministro tinha decidido no início de outubro renunciar ao 49.3, uma das concessões feitas aos socialistas, em troca da sua complacência em relação ao orçamento.