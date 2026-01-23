Mais anos exigem mais responsabilidade social

A responsabilidade social e a integração de respostas em saúde, social e económica estiveram no centro da intervenção de Pedro Ramos, ex-secretário regional da Saúde e Protecção Civil e médico-cirurgião, que lidera agora a Estrutura de Missão para o Hospital Central e Universitário da Madeira, enquanto espectador no espaço de troca de ideias do I Fórum Living Care, que decorre esta sexta-feira no Museu de Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos. A sessão teve como oradora convidada Ana Clara Silva, directora regional das Políticas Públicas Integradas e Longevidade, e constituiu o primeiro Painel do evento, dedicado ao tema ‘Mais Anos, Mais Desafios’.

Pedro Ramos sublinhou que a longevidade é uma das conquistas da saúde, mas aumenta a responsabilidade de todos os sectores da sociedade. “Temos mais anos de vida, mas temos de garantir que esses anos sejam vividos com qualidade. Isso exige novas soluções, literacia na área da saúde, social e económica, e capacidade de integrar respostas para cada cidadão”, afirmou.

O responsável destacou a importância de permitir que os idosos permaneçam no seu ambiente natural, junto da família e com cuidadores que conheçam as suas necessidades. “O que as pessoas querem é estar em casa, na sua cama, com os seus familiares ou cuidadores, mantendo a sua autonomia e dignidade”, reforçou.

Pedro Ramos abordou também os desafios futuros para o sector da saúde e a necessidade de preparar soluções inovadoras. “Vamos enfrentar desafios demográficos, climáticos e de saúde pública. É essencial que o hospital do futuro e todas as respostas sociais estejam integradas, garantindo cuidados urgentes quando necessário, mas também a manutenção e optimização da vida diária dos cidadãos”, explicou.

O I Fórum Living Care prossegue com painéis sobre inovação, políticas públicas e experiências práticas na área da longevidade, reunindo especialistas, profissionais e entidades públicas e privadas.