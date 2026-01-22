Capitania recomenda reforço de cuidados devido à forte agitação marítima

A Capitania do Porto do Funchal prolongou o aviso de agitação marítima forte para o arquipélago da Madeira, com validade até às 06h00 de quinta-feira, 23 de Janeiro, reforçando as recomendações dirigidas à comunidade marítima e à população em geral.

De acordo com a actualização recebida do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), estão previstas condições meteorológicas adversas, com vento de noroeste moderado a fresco, podendo tornar-se por vezes muito fresco a partir da tarde, e ondulação significativa, sobretudo na costa norte da ilha.

Perante este cenário, a Capitania apela ao reforço da amarração das embarcações atracadas e fundeadas, recomendando igualmente uma vigilância apertada das mesmas, de forma a prevenir danos provocados pelo estado do mar.

É também aconselhado que a população evite passeios junto ao mar e em zonas expostas à agitação marítima, como molhes de proteção dos portos, arribas e praias, de modo a não ser surpreendida por ondas mais fortes.

A Capitania do Porto do Funchal desaconselha ainda a prática da pesca lúdica, em especial junto a falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação, alertando que, nestas condições, o mar pode alcançar áreas aparentemente seguras.

Na costa Norte, a ondulação poderá atingir entre 4 e 5,5 metros durante o período mais crítico, enquanto na costa Sul são esperadas ondas até três metros na parte Oeste da ilha. A visibilidade deverá variar entre boa e moderada, podendo tornar-se fraca no final do período em análise.

As autoridades marítimas reiteram a importância do cumprimento destas recomendações, sublinhando que a adoção de comportamentos preventivos é essencial para garantir a segurança de pessoas e bens.