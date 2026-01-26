Escola da APEL promove formação em Suporte Básico de Vida para mais de 300 alunos do 10.º ano

A Escola da APEL promoveu formações em Suporte Básico de Vida (SBV), para mais de 300 alunos, no âmbito da iniciativa 'Todos Sabem Reanimar', que é dirigida a todas as turmas de 10.º ano de escolaridade.

Segundo nota à imprensa, a actividade foi desenvolvida em parceria com a Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia e com o Serviço Regional de Protecção Civil, IP-RAM. Sendo parte integrante do Projecto de Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos, tem como principal objectivo sensibilizar os jovens para a importância da intervenção rápida e eficaz, em situações de emergência.

Inserida no Projecto de Escola 'APELar à Segurança', coordenado por Nelson Gouveia, e na Estratégia da Educação para a Cidadania da Escola, as formações decorreram durante as aulas de Educação Física e contaram com a colaboração de formadores do Serviço de Emergência Médica Regional (SEMER), que orientaram as sessões teóricas e práticas. Os alunos tiveram a oportunidade de aprender e treinar técnicas de reanimação cardiopulmonar, recorrendo a manequins próprios, para a prática de massagem cardíaca.

Por fim, diz que com esta iniciativa, a Escola da APEL reforça o seu compromisso com a Educação para a Cidadania, promovendo competências essenciais que podem fazer a diferença na salvaguarda da vida humana.



