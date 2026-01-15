CDS-PP promove formação sobre competências das autarquias locais

O CDS-PP Madeira "vai dar início a um processo estruturado de formação dirigido aos seus autarcas, militantes e simpatizantes, através da realização de um conjunto de eventos de Formação Autárquica, que decorrerão ao longo do ano, com o objetivo de reforçar a capacitação política e a qualidade da intervenção autárquica local", informa uma nota emitida esta manhã a dar conta desta iniciativa.

Já no final do mês de Janeiro decorre a primeira acção de formação, "intitulada 'Competências e Atribuições: da Câmara e Assembleia Municipal e da Junta e Assembleia de Freguesia'", que "será dedicada ao enquadramento das competências das Autarquias locais, abordando de forma prática e acessível as funções das Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia, Assembleias Municipais e Assembleias de Freguesia", revela.

E acrescenta: "Esta iniciativa pretende clarificar o papel de cada órgão autárquico, permitindo uma melhor compreensão das matérias que devem ser tratadas em cada instância, contribuindo assim para uma intervenção política mais eficaz e focada nas reais competências das juntas e das câmaras municipais."

Foto DR/CDS

Assim, a sessão realiza-se a 31 de janeiro, a partir das 14h00, no Santa Cruz Village Hotel, e "contará com a participação de Sérgio Delgado, advogado, Mestre em Direito Administrativo, com dissertação dedicada às autarquias locais, encontrando-se atualmente a frequentar a formação para Conservador de Registos", resume brevemente o currículo.

Fica a nota que "o evento é aberto a todos os autarcas, militantes e simpatizantes do CDS-PP Madeira, bem como ao público em geral", garante o partido, que acredita que este constitui "o primeiro passo de um ciclo formativo que visa aproximar o partido da comunidade e fortalecer a preparação dos seus quadros autárquicos".

José Manuel Rodrigues, presidente do CDS-PP Madeira fará a abertura dos trabalhos pelas 14h30.