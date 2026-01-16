Melhor aluno do 12.º ano da secundária de Machico vai receber 500 euros

A Escola Básica e Secundária de Machico vai homenagear esta sexta-feira, 16 de Janeiro, os melhores alunos do ano lectivo 2024/2025, numa iniciativa que contará com a presença do presidente do Governo Regionla, Miguel Albuquerque, e da secretária regional de Educação, Elsa Fernandes.

Durante a cerimónia, que terá lugar no auditória da escola, a NOS Madeira vai entregar um prémio monetário no valor de 500 euros ao melhor aluno do 12.º ano.

Outras iniciativas que marcam este que é o décimo sexto dia do ano, em que faltam 350 dias para o fim de 2026:

- Entre as 8h30 e as 13 horas - A TáxisRAM promove uma acção de protesto e uma manifestação pacífica no Porto do Funchal;

- 10 horas - A secretária Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, estará presente na sessão de abertura do Seminário 'Qualidade - Desafios das Instituições: A Integração de Sistemas de Gestão Emergentes' no auditório da Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes;

- 10 horas - O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, estará na apresentação de três novas viaturas de recolha de resíduos sólidos urbanos com capacidade de 26 toneladas, na Estação de Transferência da Zona Oeste (ARM), situada na zona da Meia Légua, na Ribeira Brava;

- 11 horas - A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, reúne-se com a Associação das Indústrias Criativas;

- 11h30 - O Juntos Pelo Povo promove uma acção política junto ao AquaParque e da entrada do arruamento para o Ecocentro Municipal de Santa Cruz, em Santa Cruz;

- 14h30 - A Casa do Povo de São Roque do Faial promove um Torneio de Bisca na sua sede;

- 14h30 - O Centro de Investigação em Educação da Universidade Madeira (CIE-UMa) promove a Conferência intitulada 'Negotiating the ethical space of participatory action research', através da plataforma Teams;

- 15 horas - A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, visita a Fundação João Pereira, na Ponta do Sol;

- 18 horas - Tomada de posse dos órgãos sociais da Associação Santana Cidade Solidária para o mandato de 2026/2029, no Salão Paroquial de Santana. A iniciativa contará com a presença da secretária Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido;

- 18h30 - Lançamento do livro de 10 anos do Festival Concéntrico na sede regional da Ordem dos Arquitetos da Madeira, na Rua do Carmo, n.°66;

- 20h30 - O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode promove o Ciclo de Concertos de Alunos no Salão Nobre do Conservatório com 'Musical winter' (Piano & Chamber Music Concert);

- 21 horas - Festas em Honra do Senhor Santo Amaro em Santa Cruz com o varrer dos armários pelas crianças das escolas do concelho, durante a manhã, e o concerto dos Spot the Difference às 21 horas, seguido do concerto de Leonardo Sousa e terminando com o DJ Celso.

Principais acontecimentos registados a 16 de Janeiro, Dia Internacional da Comida Picante e Dia Internacional do Fetiche:

1537 - Os Estudos Gerais da Universidade de Lisboa são transferidos para Coimbra, por ordem do Rei D. João III.

1547 - Ivan Vasilyevich, Ivan IV, apelidado de Ivan, O Terrível, é coroado Czar de todas as Rússias.

1778 - A França reconhece a independência dos Estados Unidos da América.

1809 - Invasões Francesas. O exército britânico do general Moore vence o exército francês na batalha de Corunha.

1913 - Um vapor encalha junto à praia da Boa Nova, Matosinhos, Porto, com mais de 220 pessoas a bordo.

1920 - Realiza-se a primeira reunião do conselho da Sociedade das Nações.

1920 - Nos Estados Unidos, tem inicio a Lei Seca, Lei Volstead, proíbe o fabrico, venda e transporte de bebidas alcoólicas.

1944 - II Guerra Mundial. O general norte-americano Dwight Eisenhower assume o comando das forças aliadas na invasão da França e da Alemanha.

1953 - São dissolvidos os partidos políticos na Grécia.

1969 - As naves espaciais soviéticas Soyuz 4 e Soyuz 5 fazem a primeira acoplagem no espaço.

1977 - O futebolista português João Alves marca o primeiro golo do Salamanca no campo do Real Madrid, estádio Santiago Bernabéu, em 54 anos.

1979 - Depois de quase quatro décadas no poder o Xá do Irão Mohammad Reza Pahlevi abandona o país, após meses de conflitos.

1980 - O Reino Unido e o Chile restabelecem relações diplomáticas, interrompidas em 1975, durante a ditadura, pela prisão e tortura da cientista britânica Sheila Cassidy.

1986 - O empresário e diplomata sueco Raoul Wallenberg, que salvou milhares de judeus dos campos nazis de extermínio, é nomeado cidadão honorário de Israel.

1989 - Portugal defende, em Viena, a abolição da pena de morte nos países subscritores da declaração final da Conferência de Segurança e Cooperação na Europa.

1990 - A primeira de uma série de manchas de crude, que totalizam mais de 20 quilómetros de extensão, atinge as costas norte e leste da ilha de Porto Santo, na Ilha da Madeira.

1991 - Guerra do Golfo. Expirado o prazo das Nações Unidas (ONU), às zero horas, para a retirada do Koweit, Saddam Hussein insiste na ocupação. A Casa Branca anuncia o lançamento da operação Tempestade no Deserto.

1992 - A Guerra Civil em El Salvador termina com a assinatura de um acordo de paz na Cidade do México. O conflito fez cerca de 75.000 mortos.

1996 - Fernando Nogueira renuncia à presidência do PSD.

1998 - O Tribunal Constitucional da Turquia ilegaliza o Partido Islamita da Prosperidade do ex-primeiro-ministro turco Necmettin Erbakan.

2000 - O chileno Ricardo Lagos, candidato da Concertação democrática, vence a segunda volta das eleições Presidenciais, tornando-se o primeiro socialista no cargo depois de Salvador Allende.

2002 - A Comissão Parlamentar de Defesa aprova o relatório final sobre urânio empobrecido, conclui que não há ligação entre a utilização deste tipo de munições e doenças como a leucemia.

2003 - Nos Estados Unidos, em Cabo Canaveral, Florida, é lançado o vaivém espacial Columbia da NASA, com sete astronautas a bordo para a missão de carácter científico STS-107, com uma duração prevista de 16 dias.

2006 - O português José Mourinho, campeão de Inglaterra ao serviço do Chelsea, é eleito o melhor treinador de futebol pelo terceiro ano consecutivo, pela União das Federações Europeias de Futebol (UEFA).

2007 - Em Bagdad, uma vaga de atentados bombistas provoca mais de 100 mortos e 169 feridos, a maioria estudantes, professores e funcionários da universidade de Mustansiriyah, na capital iraquiana.

2008 - A sonda espacial norte-americana Messenger da agência espacial NASA começa a transmitir para a terra as primeiras fotografias da sua aproximação ao planeta Mercúrio que mostram com detalhe a sua superfície agreste.

2008 - O grupo petrolífero francês Total é condenado pela justiça francesa à "multa máxima" - 375.000 euros - pelo naufrágio do petroleiro Erika a 12 de Dezembro de 1999, devido a "falha por imprudência" que provocou uma gigantesca maré negra em França.

2013 - O Fundo Monetário Internacional aprova o desembolso de uma tranche de 838,8 milhões de euros para Portugal, depois de dada a "luz verde" à sexta avaliação do programa de ajustamento português.

2013 - O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, promulga a lei sobre a Reorganização Administrativa do Território das Freguesias, e lembra que as alterações previstas no diploma "têm implicações em mais de duas centenas de municípios e reduzem em mais de mil o número de freguesias".

2015 - O Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão condena o BIC/BPN, o BPN-SGPS, a Galilei/SLN e os administradores José Augusto Costa, Luís Caprichoso e Francisco Sanches por falsificação de contabilidade, absolvendo os restantes arguidos do processo Contas Investimento do BPN.

2016 - Pelo menos 23 pessoas de 18 nacionalidades distintas são mortas no ataque terrorista ao hotel Splendid, em Ouadagoudou, no Burkina Faso.

2016 - Os Estados Unidos e a União Europeia decidem levantar as sanções aplicadas ao Irão, logo após a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) ter confirmado que o país cumpriu todas as exigências, entrando em vigor o acordo nuclear assinado em Julho de 2015, em Viena, Áustria.

2017 - O Ministério da Finanças de Moçambique confirma que não vai pagar a prestação de janeiro, de 59,7 milhões de dólares, relativos aos títulos de dívida soberana com maturidade em 2023, entrando assim em incumprimento financeiro ('default').

2019 - O ex-ministro Armando Vara apresenta-se na cadeia de Évora para cumprir cinco anos de pena de prisão a que foi condenado em Setembro de 2014 pelo Tribunal de Aveiro por três crimes de tráfico de influências, no âmbito do processo Face Oculta.

2019 - O português Rui Pinto, o 'hacker' que terá acedido ilegalmente aos e-mails do Benfica, é detido na Hungria.

2023 - O parlamento de Macau, China, aprova na generalidade a proposta de lei de proteção do segredo de Estado, complementar à revisão da lei de defesa de segurança nacional.

2025 - O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, assinam em Kiev um acordo de parceria para os próximos 100 anos. O acordo prevê um aumento das relações bilaterais em vários setores, sobretudo no campo da defesa, incluindo a criação de um consenso para a adesão da Ucrânia à Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) e o reforço da segurança marítima.

2025 - O presidente do Comité Militar da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), almirante Rob Bauer, afirma que um terço dos soldados norte-coreanos que combatem ao lado da Rússia contra as forças ucranianas, estão mortos ou feridos.

Pensamento do dia: