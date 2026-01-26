Governo apela à colaboração das Casas dos Açores nas comemorações dos 600 anos

O secretário regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades apelou à colaboração das Casas dos Açores na preparação das comemorações dos 600 anos da descoberta do arquipélago, celebrações previstas para 2027, foi ontem anunciado.

Paulo Estêvão falava durante o I Encontro Nacional de Casas dos Açores, que se realizou na Casa dos Açores de Lisboa, tendo destacado o "enorme apoio que os Açores estão a receber de várias entidades nacionais, da diáspora e de países e regiões" que acolhem açorianos na planificação de "centenas de atividades de comemoração dos Açores" e dos 600 anos da sua descoberta.

"Este enorme apoio só é possível graças ao prestígio dos Açores e das suas comunidades", vincou.

De acordo com uma nota divulgada pelo executivo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM), Paulo Estêvão apelou à colaboração das Casas dos Açores para a preparação e planificação das comemorações dos 600 anos da descoberta dos Açores, marca que a Secretaria Regional está a preparar desde 2024 e que irá ser assinalado em 2027.

Ainda segundo a nota, o secretário regional reiterou o compromisso do Governo Regional para com as Casas dos Açores, valorizando a procura de "sinergias" entre as entidades com sede em território nacional.

O I Encontro Nacional de Casas dos Açores, promovido pelo Governo açoriano, reuniu dirigentes das Casas dos Açores sediadas em território nacional, nomeadamente em Lisboa, Norte, Centro e Região Autónoma da Madeira, bem como representantes das Casas em processo de formalização, previstas para 2026, no Algarve e no Alentejo.

Contou também com o secretário regional da Agricultura e Alimentação, António Ventura, e com o diretor regional das Comunidades, José Andrade.

Paralelamente realizou-se uma ação de formação sobre a Marca Açores, para capacitar as Casas na promoção nacional dos produtos açorianos.