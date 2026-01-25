A filosofia da vida!

A vida não corre bem a muita gente! Porque também muita gente não pensa com a parte de dentro da cabeça! E muitas delas até pensam muito, com a parte de fora! Com os lábios, com as decorações dos olhos e da face, com o cabelo, com os dentes, ... esquecendo quais são as partes mais importantes! Outros pensam exclusivamente com a língua e com os dentes, que depois juntamente com o estômago e seus afluentes, vão completar este ciclo, ... pensando que o mais importante é dar prazer ao seu território digestivo. Degustação, é uma palavra que pode rimar muito bem com satisfação, explosão, transpiração, excitação, ... e outras palavras acabadas em “ão”! Rimar pode ser sómente um fenómeno relativo á escrita, mas por vezes, pode estar relacionado com prazer solene, experiência intensa, êxtase funcional, ... pelo menos!

Quem sabe disto que estou a escrever, é “o povo”,... “Cá se fazem, Cá se pagam!” ... “Não dês Pérolas a Porcos” ou então “A Raposa quando não chega ás Uvas, diz que estão Verdes!” Por isso, a vida de cada um, é de cada um deles e é de cada um de nós! Uns andam, outros marcham, outros correm e ainda outros dormem. Todos parecem iguais, mas são todos muito diferentes! Por isso mesmo é que a vida tem milhões de imagens de cada um de nós e de cada um dos outros. Imagens que são reais na sua visão externa, mas que não traduzem a situação interna. A vida existe á muito tempo e conhecê-la no percurso da sua história, é um prazer, é uma aprendizagem, um protocolo do conhecimento do mundo, ... que anda à roda, a cada 24 horas da nossa existência. E mal de nós, se não conhecemos o que é a vida, usando e abusando dos conhecimentos daquilo que foi a vida dos nossos antepassados. Para se perceber o que vale, o que não vale, o que faz bem e o que faz mal e chegar á conclusão lógica, de que a vida tem muito que se lhe diga, muito para se descobrir! A nossa vida tem um rumo! E esse rumo, depende de muitas circunstâncias, de muitas influências e de muitas oportunidades! Se nós sabemos escolher entre um pastel de nata e um rissol de camarão, também devemos saber escolher facilmente entre uma vida activa e uma vida passiva. Uma e outra são diferentes, uma terá resultados fáceis e evidentes, outra terá outros resultados, ... se tiver, ... relacionados com influências, com ajudas técnicas, com esforços acrescidos, com sorte ou azar, tudo isto para além do percurso escolhido. Não é fácil entender este palavreado, mas convém fazer um esforço técnico e naturalmente psíquico. Porque, a maior parte da nossa vida está ligada ao psiquismo, ... até durante o sono, ... ao nosso próprio psiquismo, ao dos nossos companheiros, dos nossos familiares e ao de outros tantos com quem prezamos e convivemos! Escolher um caminho não é fácil, mas é fácil não escolher um mau caminho. Que pode ser e é normalmente prejudicial. Devemos fugir dos erros nos nossos trajectos para não termos surpresas. A vida é assim! Temos de saber escolhê-la, escolhendo com muito jeito as possíveis surpresas, ... para só vivermos com as surpresas boas. Escolher o bom e o mau é o nosso dilema. Mas somos nós quem decidimos e num dilema será sempre nossa, esta ou aquela decisão. Para depois não haver arrependimentos. Os degraus da vida podem ser a descer ou a subir, ... uns podem ser melhor que os outros, ... mas às vezes, são absolutamente iguais. Por isso temos de saber escolher os degraus da vida e também o seu sentido! Da vida que é nossa, e que legalmente nos pertence! Sonhar é fácil! E o sonho comanda a vida! No entanto, devemos reconhecer como os tornar realidade. Realidade que tem de estar sempre na palma da nossa mão! O mundo é de todos! A nossa parte somos nós que a escolhemos! Aqui fica o meu conselho! Bom Ano Novo!