Capitania também prolonga avisos à navegação e acessos à costa

A Capitania do Porto do Funchal prolongou o aviso de agitação marítima forte que estava em vigor até ás 18 horas de hoje para as 6h00 de amanhã, sábado, sendo muito provável que este venha a ser prolongado ainda mais no tempo, pelo menos até domingo para todo o Arquipélago da Madeira.

Dado o aviso amarelo do IPMA, agravado e estendido no tempo, a Capitania como habitualmente segue a recomendação e também avisa navegantes e transeuntes para as condições de navegabilidade e orla costeira, sobretudo por causa do mar, mas também do vento.

Assim, com possibilidade de vento de Norte/Noroeste fresco a muito fresco (30 a 50 km/h), apesar de visibilidade boa a moderada, a ondulação será de Noroeste com 2,5 a 3,5 metros, aumentando gradualmente para 4 a 5 metros na Costa Norte e ondas de Oeste/Sudoeste com 1 a 2,5 metros, aumentando gradualmente para 2,5 a 4,5 metros na parte Oeste da costa Sul, a Capitania lança as recomendações a ter nestas condições.

Especialmente dirigidas "a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras", nomeadamente:

Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas;

Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda;