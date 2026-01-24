Nuno Maciel reitera compromisso do Governo Regional "em continuar a apoiar as Casas do Povo"

Casa do Povo da Ilha dá dimensão à freguesia

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, marcou presença este sábado, 24 de Janeiro, no 35.º aniversário da Casa do Povo da Ilha. Uma ocasião que serviu igualmente para assinalar a tomada de posse dos órgãos sociais para o quadriénio 2026/2029 que continuará a ser presidida por Elsa Jocelina Marques.

Na sua intervenção, o secretário regional recordou a importância das Casas do Povo e a sua importância para o desenvolvimento e bem-estar da população: “As Casas do Povo têm um papel determinante, particularmente no mundo rural, ajudando as populações e contribuindo para o desenvolvimento das localidades."

“A Casa do Povo da Ilha contribui, sem dúvida, para a dimensão da freguesia”, disse Nuno Maciel que elogiou a “dedicação genuína” de Elsa Marques.

O governante aproveitou a ocasião para destacar os apoios prestados às instituições, reiterando o compromisso do Governo Regional "em continuar a apoiar as Casas do Povo", dando como exemplo o Orçamento da Região para 2026, "onde estão inscritos 1,5 milhões de euros para assegurar o funcionamento destas instituições e cerca de 350 mil euros para a realização de eventos que contribuem para a promoção dos nossos produtos mais típicos".

Sobre os eventos, Nuno Maciel sublinhou ainda a importância de o apoio atribuído chegar igualmente aos agricultores, nomeadamente na ajuda aos factores de produção: “O agricultor tem que sentir directamente algum retorno destes eventos."

A sessão solene serviu ainda para recordar algumas das actividades desenvolvidas ao longo do ano pela instituição e terminou com a actuação do grupo de música tradicional madeirense Quattro Cantos.

A Casa do Povo da Ilha, criada em 23 de Janeiro de 1991, é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, que tem como objectivo apoiar a população, bem como dinamizar e prestar ações na área da solidariedade e promoção de eventos socioculturais.

A Casa do Povo da Ilha realiza anualmente a Festa do Limão, em Abril, evento que é já um cartaz turístico da localidade.