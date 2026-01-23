Açores comemoram 50 anos da Autonomia Constitucional com actividades nas nove ilhas

Os Açores vão comemorar ao longo do ano os 50 anos da Autonomia Constitucional com atividades a realizar nas nove ilhas, que pretendem promover a reflexão sobre o percurso realizado e projetar o futuro, foi hoje divulgado.

O programa dos 50 anos da Autonomia dos Açores foi hoje apresentado em conferência de imprensa, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, no Palácio da Conceição (sede do Governo Regional), pelo presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores (ALRAA), Luís Garcia, e pelo presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro.

As comemorações, segundo a organização, pretendem "valorizar meio século de Autonomia Constitucional, promover uma reflexão aprofundada sobre o percurso realizado e projetar o futuro deste pilar estruturante da identidade e da organização política dos Açores".

A autonomia política e democrática nos Açores foi instituída em 02 de abril de 1976, com a entrada em vigor da Constituição da República Portuguesa.

Na apresentação do programa comemorativo, José Manuel Bolieiro defendeu que a autonomia representou uma "conquista transformadora" e representa um "desafio constante para as atuais e futuras gerações".

"É o povo que deve celebrar a sua própria conquista. Queremos o envolvimento do povo na sua própria conquista", salientou o governante, referindo-se ao propósito das comemorações.

José Manuel Bolieiro apelou ao envolvimento de autarquias, escolas, partidos políticos e cidadãos, indicando que o programa incluirá momentos institucionais, mas pretende ser um marco que enaltece o "legado da democracia e a Autonomia Política nos Açores".

O presidente da ALRAA referiu que o programa "está em aberto e em construção" permanente, destacando a importância do envolvimento dos mais novos por considerar "importante que as novas gerações conheçam como foi conseguida a Autonomia Regional".

"A autonomia foi e é uma conquista que pertence a todos os açorianos, independentemente da ilha ou do local onde vivam, da geração a que pertençam, ou das suas opções políticas", afirmou.

Por isso, acrescentou Luís Garcia, precisamente pelo reconhecimento da "dimensão coletiva e transversal da autonomia", as comemorações estão a ser pensadas "como um programa alargado no tempo, descentralizado, envolvendo todas as ilhas e, quiçá, outras geografias",

Luís Garcia salientou igualmente que as comemorações pretendem "valorizar e reconhecer a memória histórica da autonomia, reforçar a coesão regional, promover a reflexão sobre o presente e o futuro da autonomia regional e envolver diferentes gerações e públicos".

O programa comemorativo estende-se ao longo de 2026, com atividades distribuídas pelas várias ilhas, incluindo conferências, sessões solenes, exposições, lançamentos editoriais, encontros intergeracionais, concertos e iniciativas evocativas da evolução histórica e política do projeto autonómico açoriano.

Das várias atividades já planeadas destacam-se uma sessão com os constituintes dos Açores Mota Amaral, Jaime Gama e Américo Natalino Viveiros (10 de abril, Ponta Delgada) e a sessão solene comemorativa do Dia da Região Autónoma dos Açores (25 de maio, Ponta Delgada).

Em fevereiro, começa a iniciativa "Diálogos Intergeracionais -- Autonomia, Memória e Futuro", que decorrerá em todas as ilhas do arquipélago.

A organização também divulgou hoje a identidade visual oficial das comemorações, bem como a página na Internet (www.50autonomia.pt), que centralizará toda a informação relacionada com o programa, reunindo agenda, conteúdos públicos e informação institucional.

Foram igualmente revelados os elementos que compõem a Comissão Organizadora das Comemorações dos 50 anos da Autonomia dos Açores, integrada por Ricardo Madruga da Costa, Pedro Gomes, Emanuel Areias, Teresa Brito e Melo, Susana Goulart Costa e Rute Lacerda.