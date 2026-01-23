Iniciativa Escola Amiga da Criança distingue projecto de escola do Porto Santo

A Escola Básica e Secundária com Pré-Escolar e Creche Professor Dr. Francisco de Freitas Branco, no Porto Santo, foi a vencedora na categoria Alimentação e Estilo de Vida Saudável, na iniciativa Escola Amiga da Criança, promovida pela LeYa, CONFAP e pelo psicólogo Eduardo Sá. O projecto apresentado foi o 'Pomar do Liceu'.

Numa nota enviada à imprensa, a organização refere que o objectivo é celebrar o que de melhor se faz nas escolas portuguesas, distinguindo projectos e escolas precursores na promoção de um ambiente escolar saudável e inclusivo. O projecto vencedor foi o F(H)ORA – Festival de Cinema Escolar, do Agrupamento de Escolas da Senhora da Hora, em Matosinhos, na categoria Digital.

Além do grande vencedor, foram ainda distinguidos projectos nas seguintes categorias:

Alimentação e Estilo de Vida Saudável: “Pomar do Liceu”, da Escola Básica e Secundária com Pré-Escolar e Creche Professor Dr. Francisco de Freitas Branco, em Porto Santo

Cidadania e Inclusão: 2 vencedores ex aequo: “Dá Um Passo e Abraça a Diferença!”, da Escola EB1/JI Madre Teresa D´Anunciada, Ribeira Grande, Açores e o projecto “Walking Towards a Better Life”, da Escola Profissional de Vila do Conde;

Envolvimento da Família: “Tertúlias APAIS 2025”, do Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira, em Olhão;

Espaço Escolar: “LevelUP by the CNM INCUBATOR”, do Colégio Novo da Maia;

Literacias: “A casa de Camões”, da Escola EBI/JI Professora Piedade Matoso, em Aljezur;

Sustentabilidade: “Horta Biológica”, da Escola EB 2/3 de Palmeira, em Braga.

Cada um destes projectos receberá um prémio de 1.000 euros em livros LeYa, como forma de reconhecimento do seu contributo para uma escola mais inclusiva, criativa e feliz. "Todos os projectos são avaliados pela Comissão de Avaliação Consultiva, que verifica o cumprimento dos critérios definidos para cada categoria, analisa o impacto das iniciativas na comunidade educativa e seleciona, com rigor e transparência, os estabelecimentos de ensino a distinguir", explica nota à imprensa.

Está agora lançada a próxima edição da Escola Amiga da Criança, que apresenta uma reformulação das categorias a concurso, em resposta às tendências emergentes na educação. "As novas categorias reflectem as necessidades actuais das escolas e da sociedade, promovendo uma abordagem mais abrangente e inovadora", indica a mesma nota. As categorias são: Bem-Estar e Saúde; Empreendedorismo e Criatividade; Cidadania, Ética e Inclusão; Literacias e Comunicação; Digital e Transformação Tecnológica Responsável; Sustentabilidade e Cidadania Verde e Comunidade e Envolvimento Familiar.