ACIF leva empresários do sector marítimo-turístico a feira internacional na Alemanha
A Associação Comercial e Industrial do Funchal – Câmara de Comércio e Indústria da Madeira (ACIF-CCIM) liderou uma comitiva de empresários do sector marítimo-turístico à Feira Internacional Boot, que decorre em Düsseldorf, na Alemanha, até 25 de Janeiro.
A iniciativa insere-se no âmbito do projeto A3M Atlantic, financiado pelo programa Interreg MAC 2021-2027, e contou com a participação da PROEXCA e do Clúster Marítimo de Canárias. O objectivo passou por promover contactos empresariais e reforçar a internacionalização das pequenas e médias empresas ligadas à economia do mar, posicionando a Madeira no ecossistema europeu da Economia Azul.
Considerada a maior feira internacional dedicada à náutica e aos desportos aquáticos, a Boot Düsseldorf reúne cerca de 1.500 expositores de 120 países, distribuídos por 16 pavilhões. O evento abrange áreas como náutica de recreio à vela e a motor, superiates, estaleiros e construção naval ligeira, equipamentos e tecnologia marítima, marinas, serviços marítimos, bem como turismo náutico e de recreio.
Ao longo da feira, a delegação madeirense participou em várias acções de networking e realizou reuniões com empresas, entidades externas e agentes internacionais, criando condições para o estabelecimento de novas parcerias e oportunidades de negócio no sector marítimo-turístico.