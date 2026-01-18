Marítimo apresenta três alterações no onze frente ao Lusitânia de Lourosa
O Marítimo promoveu três mudanças no onze inicial para o jogo frente ao Lusitânia de Lourosa, que se disputa esta tarde, no Estádio Carlos Osório.
Em relação ao encontro anterior, saíram da equipa inicial Danilovic, Marco Cruz e Paulo Henrique, dando lugar a Afonso Freitas, Ibrahima Guirassy e Adrián Butzke.
A equipa orientada pelo treinador Miguel Moita, aposta assim em algumas alterações na estrutura do onze, procurando dar nova dinâmica ao conjunto para este desafio, frente a um adversário que também apresenta alterações na equipa titular.