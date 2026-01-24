Marítimo empata em casa com o Felgueiras
Depois de três vitórias consecutivas, o Marítimo empatou, 1-1, diante do Felgueiras em jogo da 19.ª jornada da II Liga.
A equipa verde-rubra colocou-se em vantagem logo aos 10 minutos por intermédio de Butzke. Na segunda parte, o Felgueiras chegou ao empate por Tiago Leite, aos 62 minutos.
O Marítimo terminou reduzido a dez jogadores devido à expulsão de Simo, aos 88, com vermelho directo.
Apesar do empate, o Marítimo mantém-se isolado na liderança do campeonato com 40 pontos, mais oito que o segundo classificado, o Académico de Viseu.
Na próxima jornada, o Marítimo joga fora com o Feirense, encontro marcado para domingo, 1 de Fevereiro, às 14h00.