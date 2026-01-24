 DNOTICIAS.PT
Marítimo empata em casa com o Felgueiras

FOTO ASPRESS/RUI&nbsp; SILVA
Depois de três vitórias consecutivas, o Marítimo empatou, 1-1, diante do Felgueiras em jogo da 19.ª jornada da II Liga.

A equipa verde-rubra colocou-se em vantagem logo aos 10 minutos por intermédio de Butzke. Na segunda parte, o Felgueiras chegou ao empate por Tiago Leite, aos 62 minutos.

O Marítimo terminou reduzido a dez jogadores devido à expulsão de Simo, aos 88, com vermelho directo.

Apesar do empate, o Marítimo mantém-se isolado na liderança do campeonato com 40 pontos, mais oito que o segundo classificado, o Académico de Viseu.

Na próxima jornada, o Marítimo joga fora com o Feirense, encontro marcado para domingo, 1 de Fevereiro, às 14h00.

