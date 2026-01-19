Brasileiro Marcelo Bourscheidt reforça sub-23 do Marítimo

O Marítimo anunciou hoje mais um reforço para a jovem equipa de sub-23.

Trata-se de Marcelo Bourscheidt um defesa-central brasileiro, de 21 anos de idade, que também possui nacionalidade luxemburguesa. Segundo adiantou os verde-rubros no seu site oficial.

O jovem jogador já falou como novo reforços dos verde-rubros tendo começado por adiantar que é um "um jogador com muita qualidade técnica, bom posicionamento tático, muita disciplina e tenho uma grande vontade de vencer".

Quanto à vinda para o Marítimo: "Sinto-me muito feliz. Fui muito bem recebido por todos, estou bastante motivado e a gostar muito de tudo. Sou muito grato ao Marítimo por esta oportunidade".

Quanto às expectativas para esta temporada o jovem jogador quer ajudar ao máximo "a equipa a atingir todos os objetivos e por lutar para vencer todos os jogos que temos pela frente".