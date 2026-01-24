JP defende que Hospital Dr. Nélio Mendonça deve ser Centro de Longevidade

A Juventude Popular da Madeira defende que o Hospital Dr. Nélio Mendonça deve ser reconvertido numa grande estrutura de apoio a idosos. A ideia surge na senda do que já foi defendido pelo CDS, de que a infraestrutura seja transformada num centro de longevidade com várias valências, que podem ir desde um centro de envelhecimento activo, passando por uma estrutura residencial para idosos ou por uma unidade de cuidados continuados.

"O CDS foi o primeiro partido a propor a construção de um novo Hospital na Madeira, já lá vão 25 anos, e a reconversão do Hospital Dr. Nélio Mendonça numa unidade de apoio aos idosos, facto que importa lembrar, apesar das vozes que hoje se insurgem e se apoderam desta prioridade", indica a JP, através de comunicado.

Por outro lado, os jovens defendem uma maior aposta na literacia em Saúde e em hábitos de vida saudáveis para reduzir a dependência no processo de envelhecimento.

"A JP entende que o Governo Regional deve avaliar, com ponderação e rigor, a sua decisão sobre o Hospital Dr. Nélio Mendonça, sendo certa a posição construtiva e atenta desta estrutura partidária na construção do futuro da Madeira", apela.

A estrutura termina lembrando que o envelhecimento acelerado da população exige respostas urgentes por parte dos decisores políticos "para que o aumento da esperança média de vida corresponda, inequivocamente, a uma melhor qualidade de vida".