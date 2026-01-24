ADN recorda que venda do Hospital Dr. Nélio Mendonça está prevista há vários anos

O partido ADN apela a que seja lida a Resolução do Conselho de Ministros nº88/2023 que consta do Diário da Republica com data de 4 de Agosto de 2023, pois nela consta a indicação da venda do Hospital Dr. Nélio Mendonça, para pagamento de dívida do novo hospital. Ou seja, esta era já uma acção planeada.

No ponto 6, alínea B, de acordo com o partido, podemos ler «O montante previsto para os pagamentos a realizar em 2024, após a celebração de um protocolo entre a Região Autónoma da Madeira e a DGTF, dispondo que a totalidade do produto da alienação do edifício onde se encontra o Hospital Dr. Nélio Mendonça ficará destinado ao pagamento da dívida da Região Autónoma da Madeira à República Portuguesa no âmbito do respectivo Programa de Ajustamento Económico e Financeiro»

O ADN afirma que por várias vezes demonstrou-se publicamente contra a venda deste imóvel, uma vez que poderia ser uma resposta para as altas problemática, cuidados paliativos e eventualmente um lar público. Já em 2018, aquando da aprovação do apoio ao hospital, a venda já estava prevista.

"O ADN - Madeira pauta pela seriedade na politica, pela defesa da verdade e lamenta a hipocrisia ou ignorância de alguns partidos políticos que tentam tirar proveito desta «desinformação» em vésperas de eleições Presidenciais para manipular o eleitorado", termina o comunicado assinado por Miguel Pita.