PTP afirma que venda do Hospital Dr. Nélio Mendonça expõe "o absurdo político na Madeira"
O PTP manifesta-se totalmente contra a intenção do Governo Regional da Madeira de avançar com a venda do Hospital Dr. Nélio Mendonça, considerando esta decisão um grave erro político e social. Num comunicado enviado à imprensa, Raquel Coelho afirma que a decisão de venda expõe “o absurdo político” que se vive na Madeira.
Albuquerque confirma venda do Hospital Dr. Nélio Mendonça
Receita será usada no novo hospital central
“Se há prova de que os madeirenses fizeram uma péssima escolha nas últimas eleições regionais, é a intenção de vender o Hospital Dr. Nélio Mendonça por parte de Miguel Albuquerque”, disse a dirigente trabalhista. A líder do partido afirma que, num contexto em que a Região enfrenta sérias dificuldades na resposta às necessidades da população, nomeadamente a falta de lares para idosos, de estruturas de apoio social e de soluções dignas para pessoas em situação de sem-abrigo, é "incompreensível que o Governo opte por alienar um equipamento público essencial à Região".
Para o PTP, esta opção demonstra o absurdo político que se vive na Madeira, "onde o património público e a saúde são tratados como mercadoria, em vez de instrumentos fundamentais ao serviço da população".