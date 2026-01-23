PTP afirma que venda do Hospital Dr. Nélio Mendonça expõe "o absurdo político na Madeira"

O PTP manifesta-se totalmente contra a intenção do Governo Regional da Madeira de avançar com a venda do Hospital Dr. Nélio Mendonça, considerando esta decisão um grave erro político e social. Num comunicado enviado à imprensa, Raquel Coelho afirma que a decisão de venda expõe “o absurdo político” que se vive na Madeira.

“Se há prova de que os madeirenses fizeram uma péssima escolha nas últimas eleições regionais, é a intenção de vender o Hospital Dr. Nélio Mendonça por parte de Miguel Albuquerque”, disse a dirigente trabalhista. A líder do partido afirma que, num contexto em que a Região enfrenta sérias dificuldades na resposta às necessidades da população, nomeadamente a falta de lares para idosos, de estruturas de apoio social e de soluções dignas para pessoas em situação de sem-abrigo, é "incompreensível que o Governo opte por alienar um equipamento público essencial à Região".

Para o PTP, esta opção demonstra o absurdo político que se vive na Madeira, "onde o património público e a saúde são tratados como mercadoria, em vez de instrumentos fundamentais ao serviço da população".